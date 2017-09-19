Политика

20:25 19.09.2017

Порошенко и Могерини в Нью-Йорке обсудили инициативу введения миротворцев на Донбасс и вопрос освобождения заложников

Президент Украины Петр Порошенко и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече во вторник в рамках Генассамблеи ООН Нью-Йорк (США) обсудили ситуацию на Донбассе, в частности идею введения миротворческой миссии, а также скоординировали позиции накануне ноябрьского саммита в Брюсселе.

"Президент Украины проинформировал высокого представителя о развитии ситуации на Донбассе и состоянии имплементации Минских договоренностей и об инициативе Украины по развертыванию в оккупированном Донбассе миротворцев ООН, включая неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и Крыму.

Кроме того, собеседники скоординировали позиции в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Глава Украинского государства приветствовал новый уровень взаимодействия страны с Евросоюзом, в частности в контексте вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и установления безвизового режима.

Стороны также обсудили новые стратегические цели на пути европейской интеграции Украины. Президент призвал высокого представителя поддержать инициативы украинской стороны, способствовать дальнейшему сближению с ЕС и проведению фундаментальных внутренних реформ в Украине.

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Интерфакс-Украина
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