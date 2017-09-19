Политика

19:33 19.09.2017

Порошенко обсудил с Дудой введение миротворцев ООН на Донбасс и соблюдение прав человека в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированную часть Донбасса, а также соблюдение прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, встреча с А.Дудой состоялась в рамках рабочего визита П.Порошенко в Нью-Йорк (США).

"Значительное внимание было уделено реализации Минских договоренностей, а также развитию событий на Донбассе и состоянию соблюдения прав человека в оккупированном Крыму. Президенты также обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что во время встречи двух президентов речь шла о дальнейшем развитии политического диалога на высшем уровне между Украиной и Польшей, а также о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности и трансграничного сотрудничества.

"Рассматривались также вопросы усиления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, в частности в контексте проведения российско-белорусских учений "Запад -2017", - сказано в сообщении.

Отдельно обсуждались вопросы организации визита президента А.Дуды в Украину до конца текущего года.

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