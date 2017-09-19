Политика

19:13 19.09.2017

Президент Польши планирует посетить Украину в этом году

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке (США) обсудил усиление взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, сообщает пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Украина и Польша обеспокоены российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017" и поэтому усилят взаимодействие между оборонными ведомствами двух стран. Об этом в частности шла речь на переговорах президентов обеих стран", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По словам пресс-секретаря президента Украины, А.Дуда планирует посетить Украину в этом году.

С.Цеголко также отметил, что, по словам А.Дуды, Польша последовательно поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.

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Интерфакс-Украина
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