Политика

18:42 19.09.2017

Порошенко и Ниинистё в Нью-Йорке скоординировали подходы по возможному размещению миротворцев ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и президент Финляндии Саули Ниинистё в рамках Генеральной Ассамблеи ООН обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, инициативу введения миротворческой миссии ООН.

"Петр Порошенко сообщил финскому коллеге о развитии ситуации на Донбассе, имплементации Минских договоренностей, а также очертил видение стратегии деоккупации Крыма. Стороны также скоординировали подходы относительно возможного размещения миротворческой миссии ООН на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи двух президентов.

Президент Украины также отметил важность скоординированной позиции с целью противодействия построению политически мотивированного проекта "Северный поток-2".

Кроме того, собеседники обсудили пути усиления двустороннего взаимодействия. П.Порошенко приветствует намерения бизнес-делегации из Финляндии осуществить в ближайшее время визит в Украину. Он также выразил благодарность финской стороне за поддержку проектов в Украинском государстве в образовательной и энергетической отраслях.

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