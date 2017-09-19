Политика

17:50 19.09.2017

США терпеливы, но готовы уничтожить КНДР, если она будет угрозой для Вашингтона или его союзников – Трамп

Соединенные Штаты терпеливы в отношении КНДР, однако если у США не будет выбора, они полностью уничтожат Северную Корею, заявил американский президент Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

"США обладают огромной мощью и терпением, однако если нас заставят защищать себя и союзников, выбора у нас не будет, кроме того, чтобы полностью уничтожить Северную Корею", - сказал он.

Настало время для того, чтобы КНДР осознала, что денуклеаризация - это единственный приемлемый вариант", - сказал Д.Трамп.

Он отметил, что северокорейская проблема - глобальная, так как касается всего мира.

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