Исполнительным директором фонда "Видродження" назначен Александр Сушко

Новым исполнительным директором Международного фонда "Видродження" (МФВ) назначен Александр Сушко, который приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2018 года.

"В связи с просьбой действующего исполнительного директора Евгения Быстрицкого к основателю Международного фонда "Видродження" Джорджу Соросу о завершении работы в должности исполнительного директора Фонда, основатель Фонда по представлению правления МФВ принял решение о назначении Александра Сушко, действующего председателя правления Фонда, новым исполнительным директором ", - сказано в сообщении на сайте Фонда во вторник.

Отмечается, что это решение учредителя учитывает итоги четырехмесячного открытого конкурса на должность исполнительного директора Фонда (апрель-июль этого года), который не выявил победителя.

"Новый исполнительный директор вступит в полномочия 1 января 2018, одновременно со сложением полномочий действующим исполнительным директором", - сказано в сообщении.

На заседании правления Международного фонда "Видродження" 14 сентября 2017 года член правления Ольга Айвазовская, председатель правления всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "ОПОРА", была избрана заместителем председателя правления Фонда.

Как отмечается, А.Сушко слагает полномочия председателя правления Фонда с 1 января 2018 года. С этого момента О.Айвазовская, заместитель председателя правления, исполнять обязанности председателя правления МФВ до завершения процедуры назначения нового председателя.