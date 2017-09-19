Политика

17:44 19.09.2017

Исполнительным директором фонда "Видродження" назначен Александр Сушко

Новым исполнительным директором Международного фонда "Видродження" (МФВ) назначен Александр Сушко, который приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2018 года.

"В связи с просьбой действующего исполнительного директора Евгения Быстрицкого к основателю Международного фонда "Видродження" Джорджу Соросу о завершении работы в должности исполнительного директора Фонда, основатель Фонда по представлению правления МФВ принял решение о назначении Александра Сушко, действующего председателя правления Фонда, новым исполнительным директором ", - сказано в сообщении на сайте Фонда во вторник.

Отмечается, что это решение учредителя учитывает итоги четырехмесячного открытого конкурса на должность исполнительного директора Фонда (апрель-июль этого года), который не выявил победителя.

"Новый исполнительный директор вступит в полномочия 1 января 2018, одновременно со сложением полномочий действующим исполнительным директором", - сказано в сообщении.

На заседании правления Международного фонда "Видродження" 14 сентября 2017 года член правления Ольга Айвазовская, председатель правления всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "ОПОРА", была избрана заместителем председателя правления Фонда.

Как отмечается, А.Сушко слагает полномочия председателя правления Фонда с 1 января 2018 года. С этого момента О.Айвазовская, заместитель председателя правления, исполнять обязанности председателя правления МФВ до завершения процедуры назначения нового председателя.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании

Генсек ООН: обеспокоенность по поводу ядерного оружия сегодня на самом высоком уровне со времен "холодной войны"

Украина решительно продвигается на пути достижения слаженности с войсками стран НАТО

Климкин встретился в Нью-Йорке с госсекретарем МИД Исландии

Два нардепа подали заявления о вхождении в группу "Воля народа"

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко и Трамп обсудят увеличение поддержки Вашингтоном Украины и продолжение санкций против РФ

США терпеливы, но готовы уничтожить КНДР, если она будет угрозой для Вашингтона или его союзников – Трамп

Трамп призывает к уважению и соблюдению суверенитета государств, в том числе Украины

Украина никогда не разделит вопросы деоккупации Крыма и Донбасса – Арьев

Американское вооружение поможет Украине освободить Донбасс и возвратить украинские территории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА