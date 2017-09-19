Трамп призывает к уважению и соблюдению суверенитета государств, в том числе Украины

Президент США Дональд Трамп призывает страны уважать и соблюдать суверенитет государств, в том числе Украины.

"Если мы хотим сделать условия лучше для своих граждан, если мы стремимся к тому, чтобы история подтвердила нашу правоту, мы должны выполнить свой суверенный долг перед теми людьми, которых мы добросовестно представляем. Необходимо ограждать свои страны, их интересы и будущее, необходимо отвергать угрозы в отношении суверенитета, начиная от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны отстаивать уважение права, уважение границ и уважение культуры, мирного взаимодействия", - сказал Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН во вторник в Нью-Йорке.

По его словам, государствам необходимо действовать совместно, "бороться с теми, кто угрожает нам хаосом, беспорядками и террором".

Президент США назвал бедствием для планеты "небольшую группу нерадивых режимов, нарушающих… принципы, на которых зиждется ООН". Он подчеркнул, что такие режимы "не уважают ни собственных граждан, ни суверенные права собственных стран".

"Если праведное большинство не будет выступать против зловещих немногих, то тогда победит зло", - сказал Д.Трамп.

Он подчеркнул, что США неизменно будут "другом мира, особенно другом для своих союзников".

"Однако нельзя, чтобы нами злоупотребляли, чтобы в отношении нас заключали какие-то односторонние сделки, от которых США взамен вообще ничего не получает, и я, пока нахожусь у власти, буду отстаивать интересы США прежде всего", - заверил Д.Трамп.