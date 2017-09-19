Политика

17:21 19.09.2017

Генсек ООН: обеспокоенность по поводу ядерного оружия сегодня на самом высоком уровне со времен "холодной войны"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поставил угрозу, возникшую из-за "провокационных испытаний" КНДР, на первое место среди глобальных проблем современного мира.

"Нельзя мириться с угрозой его (ядерного оружия - ИФ) применения. На сегодня глобальная обеспокоенность по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне после окончания "холодной войны". Страх не является абстрактным. Миллионы людей живут в условиях угрозы,которая возникла из-за провокационных ракетных ядерных испытаний КНДР", - сказал глава Всемирной организации, зачитывая ежегодный доклад с трибуны Генассамблеи.

А.Гутерриш "решительно осудил испытания Северной Кореи" и призвал "КНДР и все государства-члены неукоснительно выполнять резолюции СБ ООН".

По словам генерального секретаря ООН, "в самой КНДР подобные испытания никак не приводят к тому, чтобы облегчить страдания тех, кто голодает, и чьи права человека нарушены самым грубым образом".

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