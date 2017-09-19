Политика

16:52 19.09.2017

Украина решительно продвигается на пути достижения слаженности с войсками стран НАТО

В НАТО отмечают прогресс Украины в вопросе достижения слаженности с войсками стран-членов Альянса, но указывают на необходимость продолжения реформ.

"Украина решительно продвигается на пути достижения слаженности с НАТО, финальное достижение которой намечено на 2020 год. Но остается много шагов, которые надо осуществить. Украине необходимо проводить многие реформы одновременно, не только в сфере безопасности и обороны: важно проводить борьбу с коррупцией, обеспечить независимую судебную власть, обеспечить права людей, а также обеспечить должный парламентский контроль над сектором безопасности", - сказал глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во вторник в Киеве.

По его словам, план реформ, запланированных в Украине, учитывает опыт стран-членов НАТО. "Это очень позитивно для страны, вне зависимости от того, краткосрочная или долгосрочная перспектива присоединения у нее к НАТО. Для страны очень важно использовать все наличные возможности и достичь успеха в реформах", - подчеркнул глава представительства.

А.Винников напомнил, что в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО в июле в Киеве было подтверждено, что Альянс поддерживает суверенность и территориальную целостность Украины, ее полное право решать собственное будущее и принимать самостоятельные решения в вопросах безопасности – без внешнего давления.

"Генсек НАТО подчеркнул, что двери для членства в Альянсе для Украины остаются открытыми и лишь от Украины зависит решение, как продвигаться на этом пути. Альянс обратил внимание на предложение президента Порошенко обсудить план членства в НАТО, но сейчас Киев сфокусирован на реформах и системе безопасности. НАТО поддерживает стремления в вопросе (укрепления - ИФ) системы безопасности", - подчеркнул он.

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