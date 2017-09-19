Политика

15:50 19.09.2017

Порошенко во вторник в США проведет ряд двухсторонних встреч

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 19 сентября, проведет в Нью-Йорке встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Словакии Андреем Киской и президентом Болгарии Руменом Радевым, сообщает пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Также, по его словам, П.Порошенко в течение дня встретится с верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини. "Сегодня президент проведет встречи с руководителями Австрии, Польши, Словакии, Болгарии, а также с верховным комиссаром ЕС по внешней политике", - написал С.Цеголко в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщалось, П.Порошенко 18-21 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встреч с лидерами ряда стран.

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