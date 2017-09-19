Политика

15:12 19.09.2017

Трамп обещает мощно выступить на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп пообещал, что во вторник произнесет запоминающуюся речь с трибуны Генассамблеи ООН.

"Сегодня в ООН - большой день. Много хороших событий, но также - некоторые количество трудностей. У нас хорошая команда. В 10:00 утра будет мощное выступление", - написал он в "Твиттере".

По сообщению американских СМИ, Д.Трамп во вторник в ходе своей первой речи перед лидерами государств-членов ООН изложит свое видение проблем международной политики на основе приоритетов внутренней политики США.

По информации источника газеты "Уолл-стрит джорнэл", речь Д.Трампа "будет сочетать в себе изложение националистических тезисов его собственной кампании с призывом к использованию национализма других стран как новой основы для международного сотрудничества".

По данным телеканала Си-Эн-Эн, американский президент также выступит с жесткими предостережениями в адрес Ирана и КНДР, и намерен поговорить о роли, которую играют некоторые страны в поддержке северокорейского режима.

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