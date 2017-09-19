Парубий предложит Раде в четверг работать, пока не будут проголосованы судебная и пенсионная реформы

Верховная Рада посвятит вторник рассмотрению поправок к законопроекту №6232 о внесении изменений в ряд процессуальных кодексов в рамках судебной реформы, а пленарное заседание в четверг могут продлить до тех пор, пока нардепы не утвердят в целом пенсионную реформу, заявляет спикер парламента Андрей Парубий.

"Сегодняшний день будем идти по поправкам (к законопроекту №6232 – ИФ). В четверг, если увижу, что процесс движется так же медленно, я буду предлагать, чтобы мы приняли решение работать, пока не рассмотрим пенсионную реформу", - сказал спикер журналистам во вторник в Киеве.

Он так же добавил, что будет призывать авторов поправок ко второму чтению законопроектов, ставить на подтверждение не каждую из них.

"Если мы сможем в четверг завершить судебную реформу – а я надеюсь и верю, что мы в четверг завершим – мы сразу перейдем к пенсионной реформе и будем работать до тех пор, пока мы… не примем пенсионную реформу", - заявил А.Парубий.

Он отметил, что ко второму чтению законопроекта, в части пенсионной реформы поступило более 2 тыс. поправок.

Спикер так же подчеркнул, что пенсионную реформу парламент должен утвердить до 1 октября.