Правительство пытается централизовать бюджет, а предоставление льгот переложить на местные бюджеты – Березюк

Кабинет министров Украины предлагает через изменения в Бюджетный кодекс переложить на местные бюджеты предоставление льгот гражданам, заявляют в парламентской фракции "Самопомич".

"В прошлом году хорошее дело, которое случилось после Революции достоинства, - бюджетная децентрализация – была "под обстрелом". И местные бюджеты были ограблены через, по сути, отмену акцизов на розничную торговлю топливными материалами. Сегодня местные бюджеты пострадали", - сказал руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк с трибуны на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Он выразил убеждение, что правительство продолжает попытки централизовать бюджет.

"Сегодня мы увидели изменения в Бюджетный кодекс, где все льготы, которые государство предоставляло и предоставляет людям со следующего года, перекладываются на плечи местных бюджетов. Это ограбление ограблений и полная безответственность и отстраненность центрального правительства от людей", - заявил политик.

На сайте парламента во вторник опубликован текст проекта закона (№7116) о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.