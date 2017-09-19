Рада третье пленарное заседание рассматривает поправки к законопроекту в рамках судебной реформы

Народные депутаты на пленарном заседании во вторник продолжают рассматривать во втором чтении проект закона №6232 о внесении изменений в ряд процессуальных кодексов и других законодательных актов в рамках судебной реформы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после выступлений народных депутатов, парламент продолжил рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта. Парламентарии уже рассмотрели более 800 правок из 4,4 тыс.

В основном на голосованиях для подтверждения их поправок настаивают члены фракций "Батькивщина" и "Самопомич".

Народные депутаты почти два заседания на прошлой пленарной неделе посвятили этой работе.

Тогда представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция БПП) заявила: "Мы надеемся, что сегодня и во вторник (19 сентября – ИФ) мы завершим рассмотрение судебной реформы. Во вторник будет продолжено рассмотрение".

В свою очередь, председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета руководителе фракций, групп и комитетов высказал надежду, что процесс рассмотрения законопроекта №6232 с беспрецедентным количеством поправок не будет доведен до абсурда.

"Я очень рассчитываю, что авторы правок на этой неделе будут работать более эффективно. Возможно, не каждую правку ставить на подтверждение. Я рассчитываю, что мы сможем пройти и судебную, и пенсионную и, возможно, даже начать медицинскую реформу", - сказал спикер.

Как сообщалось, Верховная Рада 27 июня в первом чтении поддержала законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты". Согласно законопроекту, Верховный суд станет единой кассационной инстанцией в Украине, а решения по жалобам будут выноситься только единожды.