Волкер: Мы должны предоставить Украине защитные системы
Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США должны предоставить Украине защитные системы.
"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал К.Волкер в своем официальном аккаунте в соцсвети Твиттер в понедельник вечером.
Она также опубликовал полутораминутный видеоролик о своем посещении зоны проведения АТО на Донбассе.