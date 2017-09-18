Политика

17:44 18.09.2017

Трамп высказался в поддержку планов Гутерриша реформировать ООН

Президент США выразил благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за попытки реформирования организации.

"Я хотел бы поблагодарить генерального секретаря Антониу Гутерриша за то, что он к нам присоединился и остается приверженным реформе ООН... Я приветствую, что он разделяет мнение по реформированию ООН, чтобы лучше служить интересам людей, которых мы представляем", - сказал Д.Трамп в понедельник на заседании в ООН.

По его словам, США также поддерживают старания генсека "провести ревизию всей системы и поиск методов улучшения ООН".

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