Трамп высказался в поддержку планов Гутерриша реформировать ООН

Президент США выразил благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за попытки реформирования организации.

"Я хотел бы поблагодарить генерального секретаря Антониу Гутерриша за то, что он к нам присоединился и остается приверженным реформе ООН... Я приветствую, что он разделяет мнение по реформированию ООН, чтобы лучше служить интересам людей, которых мы представляем", - сказал Д.Трамп в понедельник на заседании в ООН.

По его словам, США также поддерживают старания генсека "провести ревизию всей системы и поиск методов улучшения ООН".