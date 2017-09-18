Политика

17:17 18.09.2017

Ереван может вернуть Азербайджану территории, которые не будут угрожать безопасности Карабаха

Армения в рамках карабахского урегулирования обсуждает с Азербайджаном возврат тех территорий, которые не будут представлять угрозы для Карабаха, заявил в понедельник глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"В связи с возвратом территорий речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать ни Карабаху, ни развязке (конфликта - ИФ)", - сказал Э.Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума "Армения-Диаспора" в Ереване.

"Других подробностей сообщить не могу, в противном случае переговоры провалятся", - сказал министр.

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