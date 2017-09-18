Политика

17:00 18.09.2017

Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения азербайджанских территорий, заявляют в Баку

Мир в регионе Южного Кавказа невозможен до тех пор, пока Армения держит под оккупацией территории Азербайджана, заявил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

"Обеспечение мира в регионе невозможно до тех пор, пока с оккупированных территорий Азербайджана не выведены армянские войска. Присутствие Вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана продолжает оставаться прямой угрозой региональному миру", - заявил Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан", комментируя заявление президента Армении Сержа Саргсяна.

По словам Х.Гаджиева, заявления С.Саргсяна о принципах урегулирования карабахского конфликта никому не ясны. "Никому непонятно, о каких принципах говорит глава Армении. Принципы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта утверждены в четырех резолюциях Совбеза ООН. И пока эти резолюции не реализованы, они остаются на повестке и являются актуальными",- отметил Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан не допустит создания второго армянского государства на своих суверенных территориях.

"Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана должны быть восстановлены и будут восстановлены в рамках международно-признанных границ. Чем раньше руководство Армении поймет эту реальность, тем быстрее будет обеспечен мир в регионе, и погрязший в нищете народ Армении сможет воспользоваться возможностями регионального сотрудничества, которые откроются перед ним",- сказал официальный представитель МИД Азербайджана.

С.Саргсян в понедельник на форуме "Армения-Диаспора" заявил, что в решении карабахского вопроса важно соблюдение права народов на самоопределение.

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