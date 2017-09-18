Политика

16:13 18.09.2017

Колесников критикует недостаточную поддержку сельского хозяйства в проекте госбюджета-2018

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников заявляет о недостаточности расходов на поддержку сельского хозяйства, предусмотренных проектом государственного бюджета на 2018 год, по сравнению с расходами на оборону и безопасность.

"В проекте бюджета расходы на оборону и безопасность более, чем в 20 раз превышают расходы на поддержку сельского хозяйства. Эту отрасль власть считает "локомотивом" экономики. Но если так будет продолжаться и дальше, то силовому блоку просто нечего будет охранять", - написал Б.Колесников на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, комментируя итоги форума Ялтинская Европейская Стратегия (YES).

Политик также убежден, что "отношение Запада к украинской власти (очень надеюсь, что не к Украине в целом) напоминает отношение хозяина к служанке". "Неопрятной, воровитой и всегда не совсем здоровой. Такую "работницу" уже давно бы выставили за дверь. Если бы не одно "но". Служанка, как она считает, "управляет" почти 10% мировых запасов чернозема. Которые она обещала подарить хозяину!", - написал Б.Колесников.

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