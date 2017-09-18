"Наш край" идет на выборы во всех объединенных громадах – решение съезда

Партия "Наш край" будет участвовать в выборах в объединенных территориальных громадах, назначенных Центральной избирательной комиссией на 29 октября, во всех областях Украины.

Такое решение принято на XII съезде партии, который прошел в Донецкой области, сообщает пресс-служба "Нашего края" в понедельник.

Сопредседатель партии Александр Мазурчак подчеркнул, что "Наш край" имеет сильный кадровый потенциал и инструментарий решения задач, стоящих перед создаваемыми объединенными территориальными громадами.

"Съезд партии принял решение участвовать в выборах во всех областях Украины. Мы – партия громад, партия мэров. "Наш край" – единственная партия в Украине, которая системно отстаивает интересы громад как на местном, так и национальном уровнях", – сообщил А.Мазурчак.

Он отметил, что опыт уже созданных в Украине объединенных территориальных громад свидетельствует: с созданием ОТГ местное самоуправление становится по-настоящему эффективным, имеющим бюджет и рычаги управления.

"Увеличение финансирования открывает новые возможности для жителей различных регионов, способствует появлению новых рабочих мест в городах и возрождению украинского села. Участие в предыдущих выборах в местные советы дало возможность привлечь к работе более 4,5 тыс. депутатов различного уровня от "Нашего края". Партия представлена в более 150 городских, поселковых, сельских советов и районных советах", – резюмировал сопредседатель партии.

Как известно, на 29 октября ЦИК назначила выборы в 202 объединенных территориальных громадах (ОТГ). В частности, они пройдут в Винницкой области – в 9 ОТГ, Волынской – 19, Днепропетровской – 19, Донецкой – 2, Житомирской – 13, Закарпатской – 1, Запорожской – 10, Ивано-Франковской – 8, Киевской – 4, Кировоградской – 6, Луганской – 4, Львовской – 8, Николаевской – 1, Одесской – 11 Полтавской – 12, Ровенской – 5, Сумской – 9, Тернопольской – 4, Харьковской – 7, Херсонской – 10, Хмельницкой – 7, Черкасской – 15, Черновицкой – 4, Черниговской – в 14.

Избирательный процесс стартовал 9 сентября.

По данным Комитета избирателей Украины, на последних выборах в советы в городских объединенных общинах, которые состоялись 30 апреля, победил "Наш край": 42 представителя партии стали депутатами (17,4% от общего количества). На втором месте – "Оппозиционный блок" (37 депутатов, 15,3%), на третьем – БПП "Солидарность" (25, 10,3% – выше место в следствии представленности в большем количестве советов), на четвертом – "Возрождение" (25, 10,3%), на пятом – "Радикальная партия" (23, 9,5%).