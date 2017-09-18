Парубий: у меня нет полномочий считать членов оппозиции или коалиции

Подсчет членов парламентской коалиции не входит в полномочия спикера, считает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Могу сказать ответственно: членов коалиции достаточно. По поводу количества – нет у меня полномочий как у председателя Верховной Рады ни считать количество членов оппозиции, ни считать членов коалиции", - сказал А.Парубий на брифинге в Киеве в понедельник.

Спикер парламента отметил, что в коалицию входят и внефракционные депутаты, а также он, кроме того, его заместитель Ирина Геращенко и глава комитета по иностранным делам Анна Гопко, которые не являются членами какой-либо фракции, но входят в коалицию.

В Верховной Раде шесть фракций и две депутатские группы. Первоначальной в коалиции входили фракции Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", "Самопомочи", "Батькивщины", Радикальной партии. "Самопомич", "Батькивщина" и Радикальная партия.