Два нардепа подали заявления о вхождении в группу "Воля народа"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обещает во вторник, 19 сентября, зачитать заявления двух народных депутатов о вхождении в депутатскую группу "Воля народа".

"Заявления есть, но я могу о них объявить только на пленарном заседании", - сказал А.Парубий на брифинге в Киеве в понедельник.

Спикер попросил аппарат Верховной Рады ему напомнить, "чтобы он завтра с самого утра их объявил". "Они (заявления – ИФ) вступают в силу с того момента, после того, как о них заявили с трибуны Верховной Рады во время пленарного дня", - сказал А.Парубий.

Ранее А.Парубий на одном из пленарных заседаний объявлял, что депутатская группа "Воля народа" исключила из своего состава нардепа Александра Онищенко, а парламентарий Сергей Мельничук сам покинул ее ряды. После данного объявления в группе "Воля народа" осталось 17 народных депутатов, что является основанием для роспуска группы.

Согласно регламенту работы Верховной Рады, спикер парламента объявляет о роспуске группы (фракции) через 15 дней после того, как ее состав стал меньшим от необходимого минимального количества народных депутатов. Количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. В наименьшую фракцию "Батькивщина" в течение первой сессии входило 19 депутатов, таким образом, в нынешнем созыве парламента фракция или депутатская группа должна состоять минимум из 19 парламентариев.