Политика

13:39 18.09.2017

Порошенко в ООН предложит создать группу по организации вопросов деоккупации АРК

Президент Украины Петр Порошенко в Генассамблее ООН предложит странам, не поддерживающим аннексию Крыма, создать международную группу по организации вопросов деоккупации Крыма, заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Президент, выступая на Генеральной ассамблеи ООН, предложит странам, которые выступают против аннексии Крыма, объединить усилия и создать международную группу стран для поддержки и организации вопросов для деокупации Крыма", - сказала И.Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в понедельник.

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