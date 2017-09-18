Парубий: Закон "Об образовании" защищает украинский язык и не ущемляет языки нацменьшинств

Закон "Об образовании" защищает украинский язык и не ущемляет языки нацменьшинств и коренных народов, подчеркивает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Нам удалось найти компромиссные определения в тех положениях, которые до сих пор вызывали дискуссию, как в депутатском корпусе, так и в обществе... Это был очень хороший пример того, когда Верховная Рада Украины продемонстрировала, что может принимать согласованные компромиссные решения, и я убеждён, что то решение, которое мы нашли, наиболее оптимальное, наиболее правильное", - сказал А.Парубий в ходе согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады в понедельник.

Он считает, что дискуссии, возникающие вокруг закона "Об образовании", "носят больше спекулятивный характер, потому что в нашем законе предусматривается защита государственного языка и ни в коей мере не ущемляются языки национальных меньшинств и коренных народов".

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", лидер депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко призвал спикера парламента и президента Украины Петра Порошенко подписать закон "Об образовании".

"Андрей Владимирович (А.Парубий - ИФ), мы призываем вас подписать закон, с аналогичным призывом обращаемся к президенту", - сказал Я.Москаленко.

По его словам, принятый закон не создаёт преград для изучения языков национальных меньшинств и коренных народов, а также предусматривает переходный период для введения новшеств.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины, в котором выразили обеспокоенность из-за нового закона об образовании в контексте того, не коснется ли этот документ прав меньшинств и образования на родном языке.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Украина хочет расширить обучение детей на украинском языке, а не отнять образование на языках национальных меньшинств.