Политика

13:18 18.09.2017

Группа "Видродження" не намерена голосовать за медреформу

В группе "Видродження" в Верховной Раде критикуют проект медицинской реформы и обещают не голосовать за нее в сессионном зале.

"Позиция нашей группы, нашей партии "Видродження" была засвидетельствована прошлым голосованием - мы не голосуем за медицинскую реформу. Мы не видим логики медицинской реформы в этом законопроекте", - сказал представитель группы Виктор Бондар на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Политик раскритиковал проект медреформы и отметил, что он не даёт ответ на вопрос, будет ли введена страховая медицина в Украине.

Как сообщалось, представитель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что приоритетами в работе Верховной Рады осенью текущего года является принятие пяти реформ: образовательной, медицинской, судебной, пенсионной и реформы парламента.

Руководитель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник в ответ на это заявил, что парламент может принять только две из пяти анонсированных этой осенью реформ – пенсионную и судебную.

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