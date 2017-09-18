Политика

12:21 18.09.2017

В Вашингтоне советуют Киеву в ситуации с Саакашвили продемонстрировать атмосферу верховенства закона

Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не видит оснований для создания в Украине "политической драмы" из-за ситуации с экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской областной администрации Михаилом Саакашвили.

"Саакашвили может защищать свои интересы в суде. Нет оснований для того, чтобы из этой ситуации создалась политическая драма. Украина должна продолжить решать те важные вопросы, которые стоят на повестке дня. Это будет хорошо для Украины", - заявил К.Волкер в интервью грузинской газете "Квирис палитра" ("Палитра недели"), которое было опубликовано в понедельник.

По его словам, в существующей ситуации для Украины самым лучшим сценарием является показать, что в стране сильная атмосфера верховенства закона.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Порошенко ввел в действие решение СНБО с предложениями в госбюджет-2018 в части обеспечения нацбезопасности и обороны

Порошенко встретится с Трюдо и Фриланд в ходе визита в Канаду 22-23 сентября

"Свобода" переизбрала Тягнибока главой партии, решила участвовать в местных выборах

Критикуют не языковую статью закона об образовании, а "интерпретации и иллюзии"

Опрос граждан семи стран Евросоюза: 58% поддерживают вступление Украины в НАТО, 48% - членство страны в ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Группа "Видродження" не намерена голосовать за медреформу

Украина и Грузия пока не готовы к вступлению в Североатлантический альянс - Волкер

Крулько избран заместителем председателя партии "Батькивщина"

Нацбанком не должен руководить политик – Яценюк

Яценюк: Нам необходима новая объединенная политическая платформа настоящих проукраинских сил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА