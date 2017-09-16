Политика

23:14 16.09.2017

Крулько избран заместителем председателя партии "Батькивщина"

В субботу в Киеве прошел 14-й съезд партии ВО "Батькивщина", на котором Ивана Крулько избрали заместителем руководителя партии и членом президиума политического совета, сообщила пресс-служба партии "Батькивщина".

"Партия имеет будущее, если у нее есть свежая кровь. Иван Крулько длительное время возглавлял "Батькивщину молодую" и при нем она стала лучшей среди "молодежек" других политсил", – цитируют слова первого заместителя главы партии "Батькивщина" Иван Кириленко в пресс-службе.

Кандидатуру И.Крулько выдвинула лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она уверена, что этот депутат является человеком, который олицетворяет будущее "Батькивщины".

"Это молодежное сильное крыло и его представительство будет очень кстати для партии", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Кроме того, на повестку дня съезда выносились вопросы об участии политической силы в выборах местных глав и депутатов в 201 объединенной территориальной громаде (ОТГ), которые состоятся 29 октября 2017, отзыв депутатов местных советов на основании норм об императивном мандате, а также изменения в устав партии.

В пресс-службе партии отметили, что "Батькивщина" делегирует для участия в выборах более 4 тыс. кандидатов в депутаты советов ОТГ.

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