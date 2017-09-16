Нацбанком не должен руководить политик – Яценюк

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк выступает за скорейшее назначение нового главы Национального банка Украины (НБУ) и подчеркивает, что эту должность должен занимать профессионал, а не политик.

"Нацбанком не должен руководить политик", - сказал он, комментируя по просьбе агентства "Интерфакс-Украина" слухи о его возможном назначении главой НБУ.

"Именно потому, что я, выполняя обязанности главы Нацбанка в 2004 году, не был политиком, я вернул курс с 8 (грн/$1) на 5 (грн/$1), ни один банк не обанкротился, депозиты всем вернули – потому что я не был ограничен политическими силами", – заявил А.Яценюк.

По его мнению, Нацбанком должен руководить специализированный банкир, который, в сегодняшних условиях, должен также разбираться в публичных финансах, социальной сфере и в вопросах национальной безопасности: финансирование армии и остановка операций по банкам страны агрессора.

"Это немного идеальная картина – где такого найти", – признал лидер "Народного фронта", который однако призвал как можно быстрее внести кандидатуру главы Нацбанка.

"Президент должен определиться (с кандидатом) и провести политические консультации с политическими силами, чтобы он был проголосован", – сказал А.Яценюк.

Как сообщалось, глава НБУ Валерия Гонтарева в апреле сообщила о решение уйти в отставку и с 11 мая назначила исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия. До настоящего момента В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

В СМИ основным кандидатом на пост главы НБУ называли главу правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука.

Представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко в конце августа сообщила, что президент Петр Порошенко определился с двумя кандидатами на пост главы НБУ и внесет одну из кандидатур на утверждение в Верховную Раду до конца сентября.

В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.