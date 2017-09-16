Критикуют не языковую статью закона об образовании, а "интерпретации и иллюзии"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Украина хочет расширить обучение детей на украинском языке, а не отнять образование на языках национальных меньшинств.

"То, что мы предлагаем, - это, конечно, сохранение обучения на языках национальных меньшинств: это наши международные обязательства. Но мы должны обеспечить, чтобы наши граждане в полном объеме владели также украинским языком и, чтобы они имели будущее тут, в Украине", - сказал глава МИД журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о положения о языке обучения в принятом Верховной Радой законе об образовании.

По мнению министра, на данный момент имеет место не критика самого закона, а "интерпретаций и иллюзий".

"Все очень просто: мы хотим добавить образование на украинском, а не забрать образование на языках национальных меньшинств", - сказал П.Климкин.

Он отметил, что намерен продолжать обсуждение данных вопросов с теми странами, у которых возникают вопросы относительно нового закона "Об образовании", в частности статьи о языке обучения.

Министр напомнил, что вопросы имеются у Венгрии, Румынии и Болгарии.

14 сентября агентство БГНЕС со ссылкой на главу МИД Болгарии Екатерину Захариеву сообщило, что главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины, где выразили обеспокоенность из-за нового закона об образовании. Президент Украины Петр Порошенко по состоянию на 16 сентября не подписывал закон об образовании.