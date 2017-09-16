Гройсман прогнозирует изменения в политической палитре Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что в политической жизни Украины будут происходить изменения, и заявляет о готовности объединиться.

"Я считаю, что в политической палитре будут происходить изменения, но задание заключается в том, чтобы на следующих выборах в парламент, которые состоятся через 2 года, пришли те, кто готов сделать изменения", - сказал премьер журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о перспективе создания "партии власти" и готов ли он принимать в ней участие.

Премьер подчеркнул, что благодарен коалиции и президенту Петро Порошенко за поддержку действий правительства.

"Я готов это делать с точки зрения достижения результата, а то, что для этого нужна политическая сила, - у меня нет никакого сомнения, но сейчас политическая сила нашей коалиции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" является глобальной основой действий правительства", - сказал он в ответ на уточняющий вопрос о готовности к объединению.

Ранее в СМИ появилась информация о переговорах между "Народным фронтом" и "Блоком Петра Порошенко" относительно возможного объединения двух сил.