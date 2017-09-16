Политика

13:17 16.09.2017

Украина в сентябре должна запустить работу комиссии по администрированию соглашения о свободной торговле с Канадой

Украина до конца сентября должна запустить работу двусторонней комиссии, которая займется администрированием соглашения о свободной торговле с Канадой, и назначить своего представителя, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас есть домашняя работа по соглашению о свободной торговле с Канадой. До конца сентября, например, мы должны запустить инструмент двусторонней комиссии, которая будет заниматься администрированием соглашения о свободной торговле и подчищать возможные административные барьерчики, которые могут еще оставаться. В ближайшее время Украина представит своего официального представителя в этой двусторонней комиссии", - сказал он в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

А.Шевченко также уточнил, что на данный момент действие соглашения о свободной торговле с Канадой не охватывает сферу услуг, и закономерно, что соглашение в перспективе могло бы включать и эту позицию.

"Я думаю, на конец осени мы сможем выйти на первые предварительные итоги. Но могу сказать, что у нас есть позитивный прогноз, и я думаю, мы этот год закончим в плюсах по всем ключевым характеристикам торговли - и экспорт товаров, и импорт товаров, и торговлю услугами", - добавил посол.

По словам А.Шевченко, на данный момент отсутствует движение в вопросе введения безвизового режима с Канадой, а также зафиксирован достаточно высокий уровень отказов украинцам в визах.

"Сейчас самой острой проблемой является необычайно высокий процент отказов украинцам в визах, в первом квартале 2017 года он составил 34% отказов. Я не вижу ни одной рациональной причины для такого высокого уровня отказов", - проинформировал дипломат.

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