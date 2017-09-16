Партии "Батькивщина" и "Свобода" проводят съезды в Киеве

6-й этап 14-го съезда партии "Батькивщина" проходит в субботу в Киеве.

"На мероприятии присутствуют около 10 тыс делегатов из всех областей Украины", - сообщила пресс-служба партии.

В повестке дня вопрос об участии политической силы в выборах местных глав и депутатов в 201 объединенной территориальной громаде, которые состоятся 29 октября 2017 года, отзыв депутатов местных советов на основании норм об императивном мандате, а также изменения в устав партии.

В субботу в Киеве также проходит 37 отчетно-выборный съезд Всеукраинского объединения "Свобода". В повестке дня перевыборы руководящих органов политсилы, утверждение новой редакции партийной программы и принятие решения по участию националистов в выборах в объединенные территориальные общины 29 октября.