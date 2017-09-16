Порошенко в Торонто может обсудить роль Канады в урегулировании конфликта на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Канаду 22-23 сентября может встретиться с руководством страны, чтобы обсудить роль Канады в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас готовим визит президента в Торонто. Президент приедет поддержать украинскую команду на "Играх непокоренных"... Мы рассчитываем также, что во время визита будет возможность для официальных встреч с руководством Канады. Мы рассчитываем, что речь пойдет о роли Канады в переговорном процессе по урегулированию конфликта с Россией, а также что Канада будет поддерживать нас в наших амбициях по продвижению в НАТО", - сказал он в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

А.Шевченко также уточнил, что Украина рассчитывает на поддержку Канады в 2018 году, когда та будет председательствовать в Большой семерке (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

По его словам, большое внимание во время визита будет уделено украинской общине в Торонто. "Торонто - это одна из столиц украинской общины в Канаде и мы рассчитываем, что это будет хорошая возможность для президента и общины обсудить как можно совместно работать", - добавил посол.

Как сообщалось, третьи "Игры непокоренных" пройдут в г.Торонто (Канада) с 24 по 30 сентября. Турнир объединит более 550 раненых бойцов из 17 стран, которые будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах.