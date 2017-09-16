Гройсман о возможном приезде Саакашвили в Киев: Я не знаю, что делать с популистами, пусть с ними разбирается общество

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, говоря о возможном приезде экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в Киев на следующей неделе, заявил, что с популистами должно разбираться украинское общество.

"Ничего. Я не знаю, что нужно делать в таких случаях. Я знаю, как строить дороги, как инвестировать в развитие национальной экономики, как создавать условия для нашей энергетической независимости, как готовить страну к суровым зимам, я это понимаю. Как делать реформу пенсионной реформы, образования или здравоохранения, я в этом разбираюсь, а в том, что делать с популистами - пусть это делает украинское общество", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос, о том, что намерена делать власть и правительство, в частности, в ответ на вероятный приезд в Киев М.Саакашвили.

В.Гройсман отметил, что не заметил достижений М.Саакашвили во время его пребывания на должности главы Одесской ОГА.

Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу. Во время инцидента пострадали 13 полицейских и 9 пограничников.

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.

13 сентября М.Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.