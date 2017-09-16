Политика

10:28 16.09.2017

Нужно бороться не за власть, а за Украину - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что украинская власть должна быть единой в борьбе за интересы страны.

"Самое главное, чтобы в этот чрезвычайно важный исторический момент все были едины: президент, парламент и правительство. Нам нечего делить. Нам нужно бороться не за власть, а за страну", - сказал В.Гройсман, открывая второй пленарный день 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Он выразил уверенность, что власть должна доказать украинскому обществу свою способность "делать коренные изменения, которые изменения приведут к смене качества жизни украинских граждан".

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Интерфакс-Украина
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