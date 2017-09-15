В планах Меркель на данный момент встречи лидеров "нормандской четверки" нет

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявляет, что на данный момент в графике канцлера Германии Ангелы Меркель не значится встреча лидеров государств в "нормандском формате" (Германия, Франция, Украина, Россия).

"Нет планов по проведению разговора на высшем уровне", - сказал он в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

По словам посла, канцлер сейчас занята предвыборной кампанией в Бундестаг.

Выборы в Бундестаг Германии запланированы на 24 сентября.