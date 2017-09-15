МИД требует от России разрешить украинским врачам обследовать украинца Гриба

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно разрешить украинским врачам провести обследование украинца Павла Гриба, который удерживается в Краснодаре (РФ).

"11 сентября Европейский суд по правам человека дал РФ срок до 25.09.2017 года сообщить суду об актуальном состоянии здоровья П.Гриба и о рекомендуемых ему лекарственных препаратах. Учитывая критическое состояние здоровья П.Гриба, Министерство требует от российской стороны безотлагательно предоставить возможность провести обследование задержанного украинскими врачами, которые готовы срочно прибыть к месту его содержания", - говорится в комментарии МИД Украины, распространенном в пятницу.

В ведомстве возмущены недопуском российской стороной, несмотря на многочисленные обращения, украинских врачей к незаконно удерживаемому гражданину Украины П.Грибу.

"Призываем международное сообщество осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным гражданином Украины П.Грибом и усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию для его освобождения", - также указано в комментарии.

Как сообщалось, 28 августа бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

14 сентября адвокат Андрей Сабинин сообщил, что П.Гриб получил в СИЗО продукты, вещи и деньги, вопрос с лекарствами на то время решался.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему – неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.