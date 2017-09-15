Политика

16:44 15.09.2017

Путин не отступится в своем стремлении восстановить гегемонию России в территориях СССР, считает экс-посол США в ООН Болтон

Бывший посол США в ООН Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин не отступит в своей агрессии, а российско-белорусские учения являются только испытанием реакции Запада.

"Путин в своем обращении к парламенту четко сказал, что наибольшей геополитической катастрофой в 20 ст. был развал СССР, это означает, что он хочет восстановить гегемонию России на тех же самых территориях, которые были у Союза. ... Путин не отступится", - выразил убеждение он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

Он также выразил мнение, что проведение российско-белорусских совместных стратегических учений "Запад – 2017" в непосредственной близости от границ стран-членов НАТО только "проба" со стороны России реакции Запада.

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Интерфакс-Украина
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