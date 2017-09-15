Политика

15:59 15.09.2017

Климпуш-Цинцадзе надеется, что Порошенко подпишет закон "Об образовании" одновременно с направлением его на международную экспертизу

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что президент Украины Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании".

"Для нас чрезвычайно важно получить экспертную оценку именно тех организаций, которые имеют на это мандат, например, Совет Европы", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве в пятницу.

Она подчеркнула, что данный закон был принят в рамках европейских принципов образования национальных меньшинств, а негативная оценка закона странами – партнерами является эмоциональной.

"Я надеюсь, что президент подпишет этот закон. Анализ является параллельным процессом, мы не можем остановить реформу образования, которую так ждем", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе

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