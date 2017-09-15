Главы МИД Украины и Кении обсудили сотрудничество в сферах туризма, сельского хозяйства и противодействия терроризму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с министром иностранных дел и международной торговли Кении Аминой Мохамед (Amina Mohamed) двустороннее сотрудничество в сферах туризма, сельского хозяйства и противодействия международному терроризму.

Как сообщает в пятницу пресс-служба МИД Украины, П.Климкин провел рабочую встречу с А.Мохамед в рамках участия в Афинском демократическом форуме 14 сентября.

"В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества двух стран в торгово-экономической (туризм, сельское хозяйство), образовательной, научной и политико-правовой (противодействие международному терроризму) сферах", - сказано в сообщении.

Стороны договорились о продолжении коммуникаций в ближайшее время.

Глава МИД Украины также пригласил свою кенийскую коллегу посетить Украину.