Политика

13:10 15.09.2017

Главы МИД Украины и Кении обсудили сотрудничество в сферах туризма, сельского хозяйства и противодействия терроризму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с министром иностранных дел и международной торговли Кении Аминой Мохамед (Amina Mohamed) двустороннее сотрудничество в сферах туризма, сельского хозяйства и противодействия международному терроризму.

Как сообщает в пятницу пресс-служба МИД Украины, П.Климкин провел рабочую встречу с А.Мохамед в рамках участия в Афинском демократическом форуме 14 сентября.

"В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества двух стран в торгово-экономической (туризм, сельское хозяйство), образовательной, научной и политико-правовой (противодействие международному терроризму) сферах", - сказано в сообщении.

Стороны договорились о продолжении коммуникаций в ближайшее время.

Глава МИД Украины также пригласил свою кенийскую коллегу посетить Украину.

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Интерфакс-Украина
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