Политика

12:59 15.09.2017

Представитель ОБСЕ Фриш планирует посетить Донбасс

Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам от ОБСЕ Тони Фриш посетит Донбасс в октябре, и украинская сторона будет настаивать на его встрече с удерживаемым в ОРДО украинским журналистом и блогером Станиславом Асеевым (Васиным), сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Он сейчас планирует еще одну такую поездку на Донбасс в октябре. Мы, конечно, будем настаивать на том, чтобы состоялась встреча с журналистом, у которого нет никакой связи ни с родными, ни с миром, ни права на звонок", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

И.Геращенко напомнила, что Т.Фриш в августе осуществил визит на Донбасс и посетил Макеевскую колонию (неподконтрольные Украине районы Донецкой области), где удерживаются украинские военные.

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