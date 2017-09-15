Порошенко: я буду счастлив, если удастся запустить на ГА ООН механизм миротворческой миссии на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает запустить переговоры по введению миротворческой миссии на Донбасс на Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

"Я буду счастлив, если мы запустим это обсуждение на следующей неделе в Нью-Йорке относительно миротворцев, и что также миротворцы по всей территории оккупированного Донбасса будут также пунктом обсуждения в "Нормандском формате", - сказал П.Порошенко, отвечая на вопросы в ходе открытия пленарного заседания 14-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.