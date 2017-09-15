Порошенко: надеюсь, что мы сможем создать антикоррупционную палату в следующем месяце

Президент Украины Петр Порошенко выражает надежду, что Антикоррупционная палата будет создана в Украине в течение месяца.

"Я надеюсь, что мы сможем создать палату антикоррупционную в следующем месяце. И тогда, если … в 2019 или 2020, будет создан антикоррупционный суд, мы будем рады", - заявил он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.