Политика

10:37 15.09.2017

Порошенко: надеюсь, что мы сможем создать антикоррупционную палату в следующем месяце

Президент Украины Петр Порошенко выражает надежду, что Антикоррупционная палата будет создана в Украине в течение месяца.

"Я надеюсь, что мы сможем создать палату антикоррупционную в следующем месяце. И тогда, если … в 2019 или 2020, будет создан антикоррупционный суд, мы будем рады", - заявил он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

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Интерфакс-Украина
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