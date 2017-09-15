Порошенко: Украина выполняет миссию по обороне нашего европейского дома от агрессии с востока

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сегодня выполняет миссию обороны границ Европы от угроз, которые идут с востока.

"Украина де-факто стала границей объединенной Европы. Сегодня мы опять-таки выполняем свою тысячелетнюю миссию обороны нашего совместного европейского дома от угроз, которые идут с Востока", - сказал П.Порошенко, открывая пленарное заседание 14-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Он отметил, что сейчас Украина реформирует свою систему безопасности в соответствии со стандартами НАТО.

При этом глава Украинского государства отметил: "Дорога в Европу через Украины для России закрыта".

П.Порошенко также отметил, что "с Москвой всегда надо быть готовым к худшему".