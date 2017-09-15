Французские сенаторы заявили, что в их парламенте не принято окончательное решение о направлении миротворцев ООН на Донбасс

Франция выступает за мир на Донбассе, соблюдение Минских договоренностей и безопасную работу миссии ОБСЕ, однако решение об участии миротворцев ООН на территории Украины во французском парламенте окончательно не принято, заявили французские сенаторы во время визита в Донецкую область.

Как сообщает в пятницу пресс-центр штаба АТО на сайте Министерства обороны Украины, французские сенаторы во главе с председателем группы дружбы "Франция – Украина" сената Франции Эрве Море (Hervé Maurey) посетили КПВВ "Майорск", где ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения, и побывали в Авдеевке.

Также французские парламентарии провели встречи с руководством военно-гражданских администраций, ознакомились с работой негосударственных средств массовой информации в регионе.

По информации штаба АТО, на брифинге в Краматорске Эрве Море отметил, что Франция последовательно поддерживает целостность и суверенитет Украины, ввела санкции против России, даже несмотря на то, что они негативно сказываются на сельском хозяйстве Франции.

"Сенаторы заверили, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Украиной - как в общественно-политической, так и в экономической плоскости. Однако решение об участии миротворцев ООН на территории Украины во французском парламенте окончательно не принято. Франция за мир в регионе, за реформы, соблюдение Минских договоренностей, безопасную работу миссии ОБСЕ", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

В свою очередь, глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заверил французских сенаторов в том, что войну на востоке Украины можно завершить мирным путем в течение считанных месяцев, если перекрыть российско-украинскую границу. И это могут сделать миротворцы ООН, но Россия сопротивляется, ее позиция - на линии разграничения, там где работает наблюдательная миссия ОБСЕ.

П.Жебривский заявил, что после достижения мира Украина станет хорошим партнером для ЕС и даст значительный толчок развитию европейской экономики.