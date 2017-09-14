Политика

22:59 14.09.2017

Переговоры с США о предоставлении летального вооружения Украине перешли в практическую плоскость

Переговоры между США и Украиной о предоставлении Украинскому государству летального оборонительного вооружения перешли в практическую плоскость, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я бы не ставила конкретных прогнозов относительно того, в какой месяц или неделю мы ожидали бы такого решения, но я понимаю, что наши переговоры переходят в практическую плоскость", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в интервью "Голосу Америки", обнародованном в четверг.

По ее словам, такое решение является одновременно политическим со стороны США и важным практическим шагом для Украины, который позволит украинским военнослужащим более эффективно защищать себя.

Вице-премьер напомнила, что США уже поставляли Украине военное оборудование, которое позволило уменьшить человеческие потери.

"Я думаю, что аргумент о сохранении жизни бойцов является самым действенным", - добавила она.

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