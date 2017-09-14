Политика

12:57 14.09.2017

Порошенко надеется, что Рада на следующей неделе завершит судебную реформу

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на скорейшее завершение Верховной Радой судебной реформы.

"Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу. Мы не собираемся мириться с несправедливым судопроизводством, в том числе для бизнеса", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса в четверг, приводит его слова пресс-секретарь Святослав Цеголко в микроблоге в Твиттере.

Глава государства также отметил, что доходы бюджета выросли благодаря детенизации, борьбе с коррупцией и децентрализации.

Президент в четверг в Киеве проводит встречу с представителями украинского и иностранного бизнеса на тему "Диалог власти и бизнеса". На мероприятии присутствует и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Интерфакс-Украина
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