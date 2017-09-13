Климкин находится с визитом в Греции, где участвует в форуме по проблеме глобализации

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с визитом в Греции 13-14 сентября, где участвует в Афинском демократическом форуме (Athens Democracy Forum).

"В этот раз престижный международный форум будет проходить под лозунгом "Решения для меняющегося мира" (Solutions for a Changing World) и посвящен проблематике глобализации", - сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в среду.

Как ожидается, П.Климкин выступит на форуме с речью на тему угроз демократии в Центральной и Восточной Европе и будет участвовать в тематических дискуссиях.

В ходе Форума предусмотрены отдельные двусторонние встречи П.Климкина, а также общения с представителями мировых СМИ.