Политика

20:37 13.09.2017

Климкин находится с визитом в Греции, где участвует в форуме по проблеме глобализации

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с визитом в Греции 13-14 сентября, где участвует в Афинском демократическом форуме (Athens Democracy Forum).

"В этот раз престижный международный форум будет проходить под лозунгом "Решения для меняющегося мира" (Solutions for a Changing World) и посвящен проблематике глобализации", - сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в среду.

Как ожидается, П.Климкин выступит на форуме с речью на тему угроз демократии в Центральной и Восточной Европе и будет участвовать в тематических дискуссиях.

В ходе Форума предусмотрены отдельные двусторонние встречи П.Климкина, а также общения с представителями мировых СМИ.

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Интерфакс-Украина
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