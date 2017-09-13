Проект госбюджета-2018 предусматривает увеличение выплат военным, создание нового оружия и меры по кибербезопасности

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение оборонного бюджета Украины на следующий год до 163 млрд 268 млн грн, уточняет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"По решению СНБО, объем финансирования оборонно-безопасностного бюджета в будущем году будет на уровне 163 млрд 268 млн гривень, из них 156 млрд 893 млн грн - из общего фонда и 6 млрд 375 млн грн - из специального", - сказал он на заседании СНБО в среду.

Как сообщает пресс-служба СНБО, А.Турчинов отметил, что одним из важных вопросов финансирования сектора безопасности и обороны является "увеличение денежного обеспечения военнослужащих, в основе которого лежит увеличение должностных окладов и окладов за военные звания".

"Приоритетным направлением бюджетного финансирования также определены создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения; выполнение Государственной целевой программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии", - добавил он.

По словам А.Турчинова, особое внимание будет уделяться также интенсивной боевой подготовке частей и подразделений ВСУ и других военных формирований, а также обустройству государственной границы.

"Кроме того, учитывая безопасностную ситуацию, приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, меры по развитию и модернизации специальной связи и защите информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью", - отметил секретарь СНБО.

На заседании СНБО также были рассмотрены и приняты Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине и Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особенный период.