Политика

20:15 13.09.2017

Президент Украины и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко и новоназначенный генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (Thomas Greminger) на встрече в среде в Киеве обсудили инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

"Стороны скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. Петр Порошенко отметил важность налаживания интенсивного диалога между ОБСЕ и ООН в данном вопросе", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.

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Интерфакс-Украина
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